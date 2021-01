Offese agli agenti su Facebook, scatta l'indagine e una denuncia per diffamazione

Commenti dietro la tastiera che si sono trasformati in insulti. E ora gli autori verranno denunciati con l'accusa di diffamazione aggravata.

Il comando di polizia locale di Monza infatti ha avviato un’indagine finalizzata all’identificazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di alcune persone che, commentando la notizia dell’assunzione di venti nuovi agenti, sotto un post su Facebook pubblicato da un giornale online, si sono resi responsabili di offese e insulti all'intero corpo di polizia locale.

Anche per i commenti a contenuto minatorio, diffamatorio o denigratorio pubblicati attraverso social network infatti è previsto il reato di diffamazione e in questo specifico caso - in seguito agli insulti rivolti al corpo di polizia locale - il comando di via Marsala ha avviato un'indagine che ha portato all'identificazione dei responsabili per cui ora scatterà una denuncia.