È caccia al pirata della strada che ha investito Agostino Gualdi e il suo labrador in Brianza

È caccia al pirata della strada che domenica 3 novembre ha investito il 65enne Agostino Gualdi a Verano Brianza.

L'episodio si è consumato intorno alle 14 mentre l'uomo, originario di Bergamo ma residente a Giussano, si trovava in via Coamasina a passeggiare insieme al suo labrador.

Ed è stato proprio l’animale, tornato a casa da solo e sanguinante, a far insospettire i familiari di Gualdi. Che infatti si sono messi sulle tracce dell'uomo, percorrendo lo stesso tragitto percorso dal cane, e lo hanno trovato poco dopo dopo riverso a strada, nascosto alla vista degli automobilisti a causa dell’erba alta. Di lì la chiamata al numero unico dell'Agenzia Regionale Emergenze Urgenze. Alla quale è seguito l'arrivo sul posto di un'automedica e un'ambulanza e il trasporto in codice rosso all'ospedale di Niguarda di Gualdi. Dove Gualdi, che ha riportato traumi cranici importanti e fratture multiple, sta lottando fra la vita e la morte.

Le indagini

In queste ore i carabinieri di Seregno, subito accorsi sul luogo dell'incidente insieme alla Polstrada, stanno ancora lavorando per rintracciare il responsabile.

Secondo alcune testimonianze, ribadite anche oggi, 8 novembre, da lacuni testimoni nel corso del programma televisivo "Pomeriggio 5" il conducente dell’auto si sarebbe fermato subito dopo l’impatto ma anziché aiutare Gualdi sarebbe risalito a bordo dell’auto e fuggito senza dare l’allarme. Si sarebbe trattato di un uomo giovane a bordo di un'auto scura.

Nel corso della tramissione televisiva anche l'appello della moglie di Gualdi, che ora chiede giustizia. Lo ha fatto anche il fratello Guido, sulla sua pagina Facebook: "Purtroppo per mio fratello Agostino non c’è più niente da fare. Al delinquente che l’ha investito con violenza e poi, dopo essersi fermato e vederlo ridotto come si può solo immaginare, è fuggito lasciandolo moribondo sul ciglio della strada, gli consiglio di costituirsi".