L'albero caduto in strada in piazza Cambiaghi è stato rimosso

Così come già aveva specificato in una nota la polizia locale, l'albero caduto per strada in piazza Cambiaghi è stato rimosso.

La pianta ad alto fusto è caduto nella serata di martedì 26 marzo, nel punto tra via Colombo e via Spalto Piodo, danneggiando un'auto e costringendo la chiusura della strada al traffico. Giacché i rami hanno invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale: a causa del cedimento infatti è rimasta danneggiata un'autovettura anche se fortunatamente non si sono registrati feriti.

Con la rimozione dell'albero ora l'area è stata posta nuovamente in sicurezza.