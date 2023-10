Il Lambro è esondato a Monza

Alla fine il Lambro è esondato nel Parco di Monza. I fortissimi acquazzoni che dalle prime ore della giornata di martedì 31 ottobre si sono abbattuti su Monza e sulla Brianza hanno fatto esondare il fiume all’interno del Parco. A comunicarlo è il Comune di Monza che sui social annuncia: “Il fiume Lambro - che è fuoriuscito all'interno del Parco di Monza al Mulino del Cantone - è sotto osservazione nel tratto cittadino. In via Lippi è fuoriuscita la Roggia Lupa. Non si registrano altre situazioni di particolare emergenza al momento”.

La paura per chi vive nei pressi del fiume e in particolare del Lambro era iniziata già alle prime ore del mattino. Fra’ Celestino Pagani, responsabile della mensa dei poveri del convento della Madonna delle Grazie di via Montecassino, poco prima delle 8.30 si era recato sul ponticello sotto il quale passa il fiume. In un video, inviato alla redazione di MonzaToday, aveva espresso la sua grande paura per quel fiume che velocemente si stava ingrossando.