La passerella che cade a pezzi sarà presto rimessa a nuovo

Lavori in vista per la passerella ciclopedonale di viale Stucchi, a Sant'Albino. Da tempo il ponte pedonale che passa sopra uno degli snodi più trafficati della città cade a pezzi: i parapetti di legno sono ammalorati e molti hanno ceduto, lasciando interi tratti senza protezione per pedoni e ciclisti, rendendo la passerella pericolosa. E ancora chiodi a vista e pavimentazione a tratti già ammalorata.

Inaugurata nel luglio 2018, la passerella ciclopedonale era stata realizzata per mettere in sicurezza il quartiere Sant'Albino e connettere attraverso un'infrastruttura fortemente voluta dai cittadini due città, Monza e Brugherio, per far attraversare viale Stucchi a pedoni e ciclisti. Ed era stata ufficialmente intitolata a Simone Della Vella, il giovane che nel 2012 proprio in quel tratto, mentre era in sella alla sua bicicletta, ha perso la vita, travolto da un camion.

Per anni i residenti del quartiere avevano chiesto risposte in termini di sicurezza e, dopo attese e ritardi nella costruzione dell'opera a cui si sono dedicate diverse amministrazioni comunali, cinque anni fa era stata inaugurata. Ma da tempo necessita di interventi di manutenzione. Sono state tante le segnalazioni dei cittadini relative a criticità riscontrate nel tratto tra cui anche una carenza di illuminazione per chi la percorre la sera.

"A breve i lavori di rifacimento della passerella di Stucchi/Salvadori per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale che collega il quartiere di Sant'Albino" ha annunciato nella giornata di domenica l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del comune di Monza Giada Turato, condividendo alcuni degli interventi previsti in città. Tra cui anche i lavori per la passerella.