La passerella che cade a pezzi e la sera è (anche) al buio

La passerella di Sant'Albino è pericolosa di giorno, ma quando cala la sera percorrerla diventa ancora più rischioso. La segnalazione arriva da Lorenzo Citterio, residente nel quartiere monzese di Sant'Albino, che da tempo denuncia la pericolosità del passaggio ciclopedonale che collega il rione con Cederna.

Ormai messa in sicurezza da mesi con transenne di plastica, ma ancora percorribile, la sera però non è illuminata. I lampioni, infatti, non funzionano, e il passaggio diventa ancora più rischioso. Proprio come testimonia la foto che il monzese ha inviato alla redazione di MonzaToday. Il problema della scarsa sicurezza dell'attraversamento ciclopedonale lunedì è finito anche sui banchi del consiglio comunale per voce del consigliere di minoranza Simone Villa (Lega) ed ex assessore ai lavori pubblici durante la giunta Allevi ha denunciato la pericolosità di quella passerella che collega il quartiere di Sant'Albino a Cederna.

"A maggio gli uffici di competenza mi avevano riferito che erano pronti ad intervenire con risorse di manutenzione ordinaria - ha spiegato Villa -. Interventi che ad oggi non sono ancora stati fatti. La situazione adesso è allarmante: in ben 20 punti ci sono parapetti divelti e aperture. Sono state posizionate le transenne che per un po' avrebbero tamponato il problema. Ma oggi la situazione sembra irrecuperabile. L'opera andrebbe smantellata e andrebbero posizionati parapetti realizzati con materiali più resistenti". L'assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha però assicurato un prossimo intervento per la messa in sicurezza della struttura.