Lavori in centro Monza per sistemare via Zavattari: modifiche alla viabilità fino a ottobre

Sono partiti qualche giorno i lavori in centro Monza per la sistemazione del manto stradale in via Degli Zavattari. Il cantiere è ora entrato nel vivo e la pavimentazione in pietra - che nel tempo ha reso necessari molteplici interventi di sistemazione per il fondo disconnesso - è stata smantellata. Gli interventi di riqualificazione prevedono la sostituzione del manto con dell'asfalto stampato che possa risolvere definitivamente la problematica e riprodurre la forma ed il colore dei materiali di pregio attuali per continuare a dare l’idea di camminare sulle lastre in pietra di Luserna. Il costo dei lavori è di 500 mila euro, come reso noto dal comune.

Cantiere in centro: come cambia la viabilità

I lavori sono in programma fino al prossimo 18 ottobre e per permettere lo svolgimento delle operazioni sono state previste alcune modifiche alla viabilità che interessano il tratto, piazza Trento e Trieste e Largo XXV Aprile tra via Padre Reginaldo Giuliani e via Cortelonga. Tutti i veicoli in via Cavallotti, arrivati in prossimità di via Manzoni, hanno l’obbligo di svolta a sinistra, in via Manzoni, direzione nord, arrivati in prossimità di via Cavallotti, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o di proseguire diritto. Da via Manzoni, direzione largo Mazzini, è obbligatorio svoltare a sinistra in via Cavallotti. Da via Passerini, arrivati in prossimità di via degli Zavattari, sarà necessario proseguire diritto. In via Cortelonga e piazza Carducci, giunti in prossimità di largo XXV Aprile, è in vigore l'obbligo di svolta a sinistra.



I residenti, i mezzi di pronto soccorso e i veicoli diretti nelle aree di sosta a pagamento, nelle zone sotto riportate, potranno accedere alle vie Locatelli, Camperio e Padre Reginaldo Giuliani. Sono inoltre previste alcune deviazioni per le linee di autobus Z206 e Z202

I bus deviano, in entrambe le direzioni, tra via Manzoni e via Prina proseguendo lungo la stessa via Manzoni. Non percorrono via Passerini, via Zavattari e via Zucchi con fermate sopresse e aree di sosta temporanee.