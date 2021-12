"Vorrei abbracciarvi e dirvi che andrà tutto bene", la lettera di Nicole ai bimbi malati

Le parole scritte con i pennarelli per riempire di colori il bianco del foglio. Un messaggio di speranza e coraggio per tutti i piccoli guerrieri che stanno combattendo la loro battaglia contro la malattia da parte di chi quel cammino difficile lo ha già percorso. E ha vinto. Una mano tesa per arrivare con il pensiero e con il cuore a tutti quei bambini che a volte si sentono un po' più soli.

A scrivere una lettera speciale e a farla recapitare per Natale ai bambini in cura al Centro Maria Letizia Verga di Monza è stata Nicole, 8 anni.

La lettera

Un dono per te amico mio. Io che ho vissuto la tua stessa situazione, ti auguro un Natale pieno d'amore e note positive. Vorrei abbracciarvi tutti e dirvi che andrà tutto bene. Buon Natale Nicole, 8 anni, bimba guarita

"Nicole siamo sicuri che il tuo abbraccio arriverà sicuramente a tutti i bambini che riceveranno i tuoi bellissimi giochi. Buon Natale anche a te piccola grande Nicole" è stato il messaggio di ringraziamento arrivato dal centro di cura di oncologia pediatrica.

Sorrisi e regali per i bimbi dai pompieri e dai carabinieri

Nei reparti del centro Maria Letizia Verga in queste giornate prenatalizie a far visita i piccoli degenti hanno ricevuto altre visite speciali: in settimana un carico di doni e messaggi è arrivato da parte dei vigili del fuoco di Monza che anche quest'anno hanno voluto dedicare ai piccoli una "missione" speciale per portare sorrisi e momenti di spensieratezza.

Lunedì mattina poi è stata la volta del Babbo Natale dei carabinieri, con l'iniziativa organizzata dall'associazione nazionale carabinieri guidata da Vito Potenza e il comando provinciale dell'Arma con la partecipazione del comandante Gianfilippo Simoniello. I doni per i piccolini sono arrivati in elicottero.