Al bar con il green pass di un altro: scatta l'espulsione

Lunedì durante i controlli era stato trovato all'interno di un bar di Limbiate in possesso di un green pass intestato a un'altra persona. Due giorno dopo per l'uomo, un cittadino di origine albanese, è scattata l'espulsione. Infatti dalle ulteriori verifiche effettuate dall'Ufficio immigrazione della questura di Monza è risultato che era irregolare.

Dalla questura riferiscono che era già stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, e indagato in stato di libertà per reati analoghi e percosse. L'uomo alla fine del 2020 era stato espulso e accompagnato alla frontiera da parte della questura di Brescia. Dopo due mesi era stato respinto alla frontiera, ma poi era riuscito a rientrare in Italia.

Nella giornata di ieri, martedì 8 marzo, il personale dell’Ufficio immigrazione della questura di Monza ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari Palese, dove il cittadino albanese sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Monza per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.