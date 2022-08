L'ultimo saluto a Marco, il ragazzo morto durante una vacanza in Spagna

La sua Lissone si appresta a dargli l'ultimo saluto. Saranno celebrati giovedì 18 agosto alle 10.30 nella chiesa prepositurale di Lissone i funerali di Marco De Angelis il giovane brianzolo di 23 anni morto settimana scorsa a causa di un tragico incidente mentre era in vacanza ad Ibiza insieme ad alcuni amici.

Sulla dinamica dell'accaduto e sulla tempestività dei soccorsi stanno indagando gli investigatori spagnoli. La famiglia di Marco e i suoi amici si stanno invece preparando per l'ultimo saluto. Sono stati propri gli amici più cari ad organizzare settimana scorsa una raccolta fondi per il rimpatrio della salma e per i funerali. In tantissimi hanno risposto generosamente all'iniziativa: oltre 20 mila i fondi raccolti. "In veste di amici ci terremmo ad essere ancora più vicini alla famiglia di Marco e a provare ad accompagnarlo in questo viaggio per quel che possiamo - si legge sulla raccolta fondi on line -. Chiunque voglia unirsi a noi può farlo tramite questa raccolta fondi che verrà direttamente devoluta alla famiglia. I fondi saranno utilizzati dai genitori di Marco per sostenere le spese di trasporto della salma da Ibiza, le spese funerarie in Italia e per ogni altra iniziativa nel ricordo di Marco".

C'è grande cordoglio e dolore tra i familiari e gli amici del giovane. Marco, in vacanza ad Ibiza, ha avuto un tragico incidente ed è finito con il suo scooter contro un muro. Purtroppo i tentativi di salvarlo sono risultati vani. Originario di Lissone, Marco viveva a Biassono e aveva studiato all'istituto Hensemberger di Monza.