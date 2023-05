Un materasso abbandonato nel sottopasso dove era stata "chiusa" la discarica

Il sottopasso monzese di viale Libertà non ha pace. Settimana scorsa il sottoscala che veniva utilizzato come discarica era stato chiuso. Il comune di Monza aveva dato il via libera a un intervento per coprirlo con sabbia e livellarlo al resto della strada. Ma gli incivili non si sono fermati: qualcuno ha abbandonato un materasso direttamente lungo la pista ciclopedonale.

La denuncia sui social, sulla pagina Facebook "Sei di Monza se..." con tanto di foto. Naturalmente la rete si è scatenata: in tanti hanno denunciato quanto accaduto, quasi una sfida dopo che il comune era intervenuto chiudendo quelle botole che da anni erano diventate la pattumiera domestica con lattine, bottiglie, bottigliette, sacchetti, buste di plastica e quei piccoli rifiuti che riuscivano a passare tra le grate messe per disincentivare i maleducati dall'abbandonare l'immondizia nel sottopasso.

Una richiesta avanzata dai cittadini e dagli utenti che attraversavano quel tratto della città, stanchi di ammirare un passaggio trasformato in discarica abusiva.