Maxi pattugliamenti al Parco e ai Giardini Reali: arriva anche l'esercito

L’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia lo aveva annunciato: più controlli al Parco e ai Giardini Reali contro chi non rispetta il regolamento. Non solo tintarelle “osè” come aveva denunciato in consiglio comunale il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia), ma anche contro i proprietari che non tengono i cani al guinzaglio, a chi gioca a pallone sul pratone dietro alla Villa, o lo percorre in bicicletta e sul monopattino.

Ieri, domenica 15 aprile, è stata una giornata di maxi controlli, oltre che di migliaia di presenze nel grande polmone verde preso d’assalto (come da previsione) in una calda domenica di primavera. Per l’occasione l’amministrazione ha organizzato l’iniziativa “Giornata della sensibilizzazione" in collaborazione con le guardie ecologiche volontarie, i park angels, i volontari dell’Enpa, le guardie zoofile. I volontari hanno effettuato attività di presidio a tutti gli ingressi dei Giardini della Villa Reale, dando informazioni sul regolamento del Parco e dei Giardini, distribuendo volantini informativi sul decalogo dei comportamenti da rispettare nel grande polmone verde.

Il tutto coordinato dalla polizia locale, con la presenza di un ufficiale del comando cittadino e con attività di sorveglianza e controlli effettuate da due pattuglie del Nucleo Presidio Quartieri a bordo di biciclette di servizio, e da due pattuglie di pronto intervento automontate con la collaborazione dei volontari dell' associazione nazionale di polizia di Stato di Monza e di alcuni gruppi di volontari altre associazioni. Erano presenti anche i militari dell'Esercito.

“Per questa giornata tutte le associazioni di volontariato hanno dato il loro prezioso contributo con la presenza di circa 60 volontari, in turni di mattina e pomeriggio – fanno sapere dal comando della polizia locale di via Marsala -. L’iniziativa è stata un successo. I frequentatori e visitatori l'hanno apprezzata molto e, in linea di massima, hanno rispettato il regolamento”. Dal comando assicurano che in futuro l’iniziativa verrà ripetuta.