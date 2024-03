Più controlli contro la tintarella osé (ma non solo) nei giardini della Villa Reale

I giardini della Villa Reale e il grande prato dietro alla Reggia trasformati in "lidi" con decine di persone che approfittano delle prime giornate di caldo per prendere la tintarella in abiti succinti. La segnalazione (con tanto di richiesta di intervento) è finita sui banchi del consiglio comunale. A chiedere maggiore vigilanza e rispetto del decoro è stato il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) che ha raccontato le numerose segnalazioni ricevute in merito a questa abitudine.

"Adesso con l'arrivo della bella stagione, e soprattutto durante il fine settimana, molte persone amano prendere la tintarella sdraiate sul prato dietro alla Villa e nei Giardini Reali togliendosi i vestiti e rimanendo in una mise succinta - ha spiegato Longo durante il consiglio comunale di lunedì 25 marzo -. Ci vuole un po' di buon senso e comunque il parco di Monza è pieno di prati e aree più nascoste dove prendere la tintarella". Longo ha quindi sollecitato maggiori controlli, non solo per chi decide di prendere il sole togliendosi maglietta o pantaloni. "Purtroppo ci sono molte altre situazioni di comportamenti non corretti, soprattutto nei Giardini della Villa Reale dove ci sono, malgrado i divieti, persone che giocano a pallone, che usano bicicletta e monopattino". Longo ha inoltre sollevato il problema, del quale più volte si è occupato anche MonzaToday, dei cani che vengono lasciati liberi e che aggrediscono (alcune volte mortalmente) anche gli animali selvatici che vivono nel Parco.

Sulla vicenda è intervenuto l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che ha confermato il problema sollevato dal capogruppo azzurro. "Ho inviato al comandante della polizia locale una richiesta ufficiale per l'istituzione di un tavolo tecnico sul problema della sicurezza nel Parco e nei Giardini della Villa Reale che già mi sono stati segnalati da alcuni park angel. Oltre al problema del degrado in tema di comportamento da parte di alcuni cittadini, c'è anche quello dei cani lasciati liberi. Mi riferiscono che recentemente sono stati trovati alcuni uccelli morti con evidenti segni di traumi e di morsi che, molto probabilmente, sono stati inferti dai cani lasciati liberi. Bisogna intervenire: il problema non sono i cani che seguono incolpevoli il loro istinto, ma i proprietari. Bisogna assolutamente intervenire con più controlli".