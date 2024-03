Maxi operazione sicurezza a Monza contro mendicanti e prostitute

Maxi operazione per la sicurezza a Monza, dove il Nucleo Area Centro, il Nost e le autoradio del Corpo di polizia locale hanno messo a punto una serie di azioni mirate a contrastare l'accattonaggio e la prostituzione.

Fra queste, in piazza Cambiaghi, l'identificazione di 3 persone. Già colpite da daspo, nello specifico i 3 hanno violato il provvedimento di allontanamento dall'area e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Sempre nel centro storico sono stati poi identificate, sanzionate e allontanate altre 6 persone intente a importunare e a chiedere l'elemosina ai passanti in maniera molesta.

Lo stesso provvedimento è stato anche adottato nei confronti di 2 persone nell'atto di pattuire prestazioni sessuali con 2 prostitute in viale Sicilia.

Nei controlli stradali effettuati in corso Milano, infine, sono stati fermati oltre 50 veicoli. Fra questi quello condotto da un uomo che ha esibito agli agenti una patente georgiana risultata falsa. L'uomo è stato fermato per l'identificazione e denunciato e il documento sequestrato.

"Le attività di sicurezza urbana, poste in essere dal Corpo di polizia locale traggono origine dalla lettura dei fenomeni di degrado segnalati dalla cittadinanza. Il consolidato rapporto tra gli agenti ed il territorio consente di intervenire puntualmente per circoscrivere i comportamenti che incidono negativamente sulla vivibilità della nostra città" ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia a seguito delle operazioni.