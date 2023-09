Nascosto dietro una cabina dell’Enel con la mano che grondava sangue: si indaga

Non è ancora stata fatta chiarezza su quanto avvenuto ieri venerdì 22 settembre a Meda in via Ferrara. Erano circa le 18.25 quando un uomo è stato notato da una pattuglia della polizia Locale, nascosto dietro una cabina dell'Enel. Era con un'altra persona e aveva una mano che sanguinava copiosamente. Il 29enne di origine egiziana ha dichiarato (non con poche difficoltà dovute alla poca padronanza della lingua italiana) di essersi ferito da solo con un pezzo di vetro ma la vicenda non è del tutto chiara. Il 29enne è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (come riportato da Areu- agenzia regionale emergenze e urgenze). La polizia Locale sta cercando di ricostruire la vicenda e di capire se quella ferita sia stata davvero accidentale o derivi da un'aggressione.