Autoscala in piazza, perché in Duomo c'è uno schieramento dei vigili del fuoco

Autoscale, autobotti, carro soccorso e autopompe. Al centro l'albero di Natale illuminato e sullo sfondo il Duomo, il simbolo della città.

Lo schieramento martedì 5 dicembre è stato predisposto in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona del corpo dei vigili del fuoco. Alle 18 infatti è in programma la celebrazione la messa in Duomo alla presenza di rappresentanti delle autorità civili e militari in occasione della ricorrenza. Al termine della cerimonia verranno anche consegnati alcuni attestati di merito al personale che si è distinto i attività di servizio.

Il 2023 dei vigili del fuoco di Monza

Di fronte a un'emergenza, i vigili del fuoco ci sono. E a Monza e in Brianza nel corso di un anno, dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023, sono stati 7.560 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati, con 11.171 rapporti di intervento. A tracciare un bilancio dell'attività di un anno è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, guidato dal comandante Vito Cristino, in occasione del 4 dicembre, giornata in cui si festeggia Santa Barbara, la patrona protettrice dei vigili del fuoco. La cerimonia per le celebrazioni della ricorrenza e la consegna di riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto in servizio a Monza è fissata per la giornata di martedì 5 dicembre.

I numeri di un anno di fuoco

In un anno il comando provinciale dei vigili del fuoco che per la sola sede di Monza conta un organico di 210 pompieri e funzionari permanenti e 204 volontari ha gestito 2.043 incendi, 1.668 soccorsi e salvataggi, 1.155 interventi di natura statica, 884 bonifiche insetti, 860 alberi pericolanti, 644 danni d'acqua, 578 incidenti stradali, 554 apertura di porte o finestre, 320 fughe di gas, 187 incendi vegetazione e 96 falsi allarmi. Tra le attività del comando anche i soccorsi per maltempo con i nubifragi estivi che hanno colpito la città e la provincia.

Tra i comuni con il maggior numero di interventi c'è Monza, capoluogo di provincia con 2.354 soccorsi e incendi, Lissone (633), Seregno (621), Desio (604) per proseguire con Limbiate, Cesano Maderno e Vimercate.