Monza e Brianza, notti violente: risse, liti, aggressioni e gente che beve troppo

Come ogni domenica ripercorriamo la nottata, segnalando gli eventi più significativi che si sono svolti dalla serata di sabato 23 settembre fino a domenica mattina.

Cominciamo in corso Milano a Monza dove alle 18.45 un'ambulanza della Croce Rossa è stata chiamata per soccorrere un 65enne che aveva bevuto troppo e che è stato portato in seguito all'ospedale San Gerardo.

Poco dopo a Masnate in via Allende c'è stata una rissa che ha visto il coinvolgimento di 3 persone: due 40enni e un uomo di 70 anni. Sul posto i carabinieri di Pioltello e i mezzi del 118. L'ambulanza ha trasportato uno dei feriti all'ospedale di Melzo. Non sarebbe grave.

Alle 22.50 in via Monviso è scoppiata una lite degenerata poi in rissa dove è rimasto ferito un ragazzo di 24 anni che è stato portato al San Gerardo. Sempre per una lite, l'ambulanza è arrivata a Desio alle 23.20 in via Montenero per soccorrere un giovane ferito (un 22enne). Sul posto anche i carabinieri.

La notte era ancora lunga. Alle 3.19 a Trezzo sull'Adda nuovo intervento per aggressione in via Mazzini. Presenti i carabinieri di Pioltelo e l'ambulanza in codice giallo.

Alle 4.05 a Lissone rissa i via Guarenti, codice giallo per un giovane di 21 anni. Non sarebbe stato necessario il ricovero.

Poco fa, alle 7.05, nuovo intervento a Lissone per una donna di 28 anni per intossicazione etilica, trasportata con l'ambulanza del 118 all'ospedale. È stata soccorsa sulla provinciale sp527.