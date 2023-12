Addio a Tania, guerriera (dal cuore grande) nello sport e nella vita

Una maestra nello sport e nella vita. Una guerriera vera. Tanto forte quanto generosa. Si è spenta a Monza, all'alba di mercoledì 20 dicembre, a 55 anni, Tania Cappiello, già campionessa di pattinaggio nazionale e nota insegnante di discipline sportive al centro Sport Village di via Campanella. Conosciutissima in città, la 55enne aveva iniziato la sua carriera nel mondo del pattinaggio artistico, distinguendosi nelle competizioni nazionali, per poi proseguire la sua carriera dedicandosi all'insegnamento di diverse discipline sportive. Prime fra tutte il pilates. Lavorando per parecchi anni prima alla palestra Mamete e poi nello studio del centro sportivo Sport Village di via Campanella.

Il fisico asciutto e tonico, lo sguardo deciso, la grazia e l'eleganza inconfondibili ad accompagnare ogni suo movimento, in tantissimi negli anni sono diventati allievi della maestra esperta di sport e benessere. Nota tanto per l'impegno, la precisione e la severità poste nel lavoro, quanto per la generosità, la disponibilità e la dolcezza con le quali era solita trattare i "suoi ragazzi" non appena le veniva chiesto un consiglio.

Quattro anni fa la scoperta della malattia. Un male contro il quale l'insegnante ha lottato fino alle fine senza mai abbattersi e continuando a impegnarsi in sala fino a qualche settimana fa.

I funerali nella giornata del 21 dicembre nella chiesa di Sacro Cuore di Triante (lo stesso quartiere dove l'insegnante si è spenta) dove a dare l'ultimo saluto alla maestra coraggiosa e dal cuore grande sono stati in tantissimi. A prendere la parola dopo l'omelia di don Claudio Colombo, il fratello della 55enne, Dario: "Tania non è stata sconfitta dalla malattia perché fino alla fine l'ha combattuta coraggiosamente. Come una vera guerriera. Ora noi tutti abbiamo il dovere di lottare in questa vita con lo stesso coraggio e la stessa voglia di vivere. Anche di fronte alle difficoltà. Perché il suo esempio non vada perduto. Perché Tania, ora, è in tutti noi".

"Ci ha lasciato in dono il coraggio di vivere"

Un ricordo commosso è giunto anche dall'amica e noto avvocato monzese per i diritti delle donne Raffaella Pirotta: "Non si è mai data per vinta. Fin da giovane ha preteso sempre tanto da sé stessa. Quando ha mosso i primi passi nel mondo del pattinaggio ha fatto grandi sacrifici, dedicando infinite ore agli allenamenti ma senza nulla togliere allo studio". "La conoscevo da anni e l'ultima volta che l'ho vista era appena qualche giorno fa - ha raccontato a MonzaToday - Era sdraiata nel letto (a casa della mamma Marcella, dove si era trasferita qualche settimana fa, ndr) e non ha mai smesso di sorridere, benché molto provata. Ci aveva promesso che si sarebbe alzata e che a venirci a trovare sarebbe stata lei. Per nessun motivo al mondo l'avrebbe mai data vinta al male. Ed è proprio questo l'insegnamento di Tania che mi porto nel cuore: vivere con forza e determinazione, e con gioia, anche quando le cose non funzionano. Nessuno, più di lei, ha saputo rendere un omaggio così grande alle vita, amandola senza riserve fino all'ultimo respiro".

Tanti i ricordi commossi sui social

La notizia della morte dell'insegnante ha fatto il giro delle pagine social monzesi. A decine i monzesi, suoi amici e allievi, che hanno voluto postare un pensiero per ricordarla. "Una donna meravigliosa, un esempio per tutte noi di tenacia e coraggio! Ti vogliamo bene, non ci dimenticheremo mai dei tuoi insegnamenti, maestra di pilates e di vita" si legge in un post. "Ti abbiamo vista soffrire, cadere, inciampare e anche perdere i capelli. Ma non ti abbiamo mai visto perdere la voglia di vivere e di stare con noi, fino all’ultimo.Con la tua caparbietà hai creato un gruppo fortissimo, ma ora noi siamo un po’ orfane. Come faremo senza di te? Avevamo ancora un sacco di cose dirci e da fare assieme! Insegna agli angeli a fare il shoulder bridge" si legge invece nel post scritto dal gruppo di amiche. E ancora: "Oggi ci ha lasciato una grande pattinatrice, una grande donna, una grande insegnante, una grande amica. Ma soprattutto una grande guerriera!! Saremo amiche per sempre" e "Ti vogliamo ricordare sempre così amica mia, con il tuo sorriso contagioso e la tua infinita voglia di farcela! Adesso deponi le armi da guerriera e riposa in pace"

Cordoglio, infine, anche dal mondo del pattinaggio: "Al nostro mondo del ghiaccio è venuta a mancare una di noi!!". Resta dunque il grande ricordo di una delle insegnanti sportive più grandi della città. Grande come il suo coraggio, grande come il suo cuore, grande come il suo sguardo. Capace di abbracciare la vita e il prossimo con tenerezza e amore.