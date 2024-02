Addio a don Luigi Villa, amatissimo nella chiesa di San Gerardo

Don Luigi Villa è morto all’età di 92 anni a Monza. Dal 2007, don Luigi risiedeva nella parrocchia di San Gerardo al Corpo, affiancando il parroco don Massimo Gaio.

Molto amato dai fedeli, il sacerdote era noto per il suo sorriso, la grande disponibilità e per la devozione posta nella cura del sacramento della riconciliazione e nella pastorale dei malati. Per diciassette anni ha rappresentato una presenza importante nella chiesa monzese, dov'era giunto dopo aver salutato i parrocchiani di Pogliano Milanese, ove era stato parroco dal 1971 fino al raggiunto limite di età nel 2007.

Prima di questo incarico, don Luigi aveva servito come vicario a Cogliate dal 1955 fino al 1971, dedicandosi principalmente alla pastorale giovanile. E impegnandosi instancabile per la realizzazione del Centro Giovanile Cardinal Minoretti. Così come hanno anche voluto ricordare gli esponenti del gruppo Progetto in Comune: "Ci lascia una persona che ha speso la sua lunga vita a servizio delle comunità a cui è stato affidato, sempre con disponibilità, dolcezza, intelligenza. La memoria del suo impegno e degli anni vissuti a Cogliate ci riempie di gratitudine e riconoscenza nei suoi confronti. Di don Luigi Villa ricorderemo la lucidità del pensiero e la bontà del suo sorriso".

Nel 2019, in occasione del sessantacinquesimo anniversario della sua ordinazione, aveva condiviso ricordi della sua classe del seminario, l’ultima ad essere ordinata dal cardinale Schuster. Ad accoglierlo a Monza l’allora parroco di San Gerardo, don Gianfranco Meana. Un arrivo, il suo, affiancatosi ben presto all'amore per la figura del santo patrono, Gerardo, e pure all'affetto per i fedeli di Olgiate Comasco. Il cui pellegrinaggio a Monza, ogni anno, aveva sempre considerato come espressione di forte fede.

La veglia in suffragio si terrà lunedì 19 febbraio alle 20:30 presso la chiesa di San Gerardo, dove la salma di don Luigi è già presente accanto al confessionale nel era solito trascorrere intere giornate. Il funerale del sacerdote avrà invece luogo mercoledì 21 febbraio alle 10, sempre nella chiesa parrocchiale.