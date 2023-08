La Brianza piange Eugenio Canali: ha esportato l'eleganza sartoriale in tutto il mondo

Ha esportato il nome di Monza e della Brianza nel mondo. I suoi abiti indossati dai big della terra. Presidenti, vip e grandi imprenditori hanno sfoggiato (e continuano a sfoggiare) i completi Canali. Proprio come Barack Obama, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Adesso la Brianza piange Eugenio Canali, 89 anni, che si è spento nella giornata di sabato 26 agosto.

La grande eleganza italiana

Eugenio Canali era il presidente onorario dell’omonima azienda di Triuggio. Quella piccola sartoria aperta nel lontano 1934 dai fratelli Giacomo e Giovanni e che oggi è uno dei brand più prestigiosi nell’abbigliamento di lusso. Un’azienda di famiglia che nei decenni è passata da padre in figlio. “Dal 1934, promuove la tradizione artigianale e il Made in Italy unendo cultura e storia con eleganza e stile per creare ogni volta veri e propri capolavori di eccezionale vestibilità e comfort. Perfezione estetica da indossare, qualità superiore dei tessuti, cura infinita dei dettagli, costante aggiornamento delle silhouette, innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della tradizione di Canali”, si legge sul sito dell’azienda. Tutto era partito da quella boutique sartoriale nel cuore della Brianza che oggi è arrivata alla terza generazione e vanta – oltre ai 5 centri di produzione in Italia - 1500 dipendenti in tutto il mondo, di cui 950 nell'area manifatturiera. Oltre alle sue 190 boutique, il marchio è presente anche in oltre 1000 negozi al dettaglio in più di 100 Paesi.

L'impegno nella politica

Una vita dedicata all’azienda quella di Eugenio Canali che all’inizio degli anni Sessanta, dopo il matrimonio con Anna, si era trasferito a Monza. Un impegno costante anche all’interno della società civile ricoprendo l’incarico di sindaco della sua amata Triuggio dal 1960 al 1970. “Il territorio di Triuggio fin dai primi anni della fondazione dell’azienda di confezione di abiti sartoriali, è strettamente legata alla storia ed al successo nazionale ed internazionale del marchio Canali - si legge sulla pagina Facebook del comune brianzolo -. Il Dott. Eugenio, uno tra i principali interpreti del Gruppo, è stato anche Sindaco del Comune per 10 anni nel periodo del boom economico, coniugando l’attività di imprenditore e quella di Amministratore della nostra comunità. Rimane certo la consapevolezza che l’azienda legata alla famiglia negli scorsi decenni ha rappresentato un grande punto di riferimento per le opportunità di lavoro e per aver fatto conoscere il nostro paese in tutto il mondo. Le scelte imprenditoriali e strategiche che, negli ultimi decenni, hanno portato l’azienda a svilupparsi in altre aree del territorio italiano, hanno lasciato indubbiamente un vuoto di prestigio e di qualità nel nostro comune. In qualità di Sindaco non posso fare a meno però di ricordare che il dott. Eugenio, che ho avuto l’occasione di incontrare negli anni recenti, si prodigò non poco affinché l’azienda potesse tornare ad essere protagonista sul nostro territorio. Per tutto ciò che ha rappresentato per il nostro paese ed anche per la caparbietà nell’ultimo tentativo di riportare l’attività produttiva a Triuggio, vogliamo ringraziarlo e salutarlo quale interprete assoluto della nostra comunità”.

Ma anche le Marche sono molto legate all’imprenditore brianzolo. La città di Filottrano piange la scomparsa di Eugenio Canali, diventato cittadino benemerito. Rilevò un'azienda locale nel 1981 e fondò la "Ancon", avviando la produzione di capospalla maschile secondo il sistema sartoriale. I funerali verranno celebrati martedì 29 agosto, alle 10.45, a Monza in Duomo.