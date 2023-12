Dramma a Concorezzo, non avevano sue notizie da giorni: morto un uomo

Dramma della solitudine a Concorezzo. Un uomo di 78 anni, un ex giostraio, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto all'interno della sua proprietà in via Cascina Beretta dove in seguito alla chiamata di emergenza sono intervenuti anche i sanitari del 118 con una ambulanza e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Secondo quanto ricostruito, a lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni familiari che da un paio di giorni non lo vedevano e non erano riusciti a mettersi in contatto con lui.

Dai primi accertamenti è emerso che il decesso sia riconducibile a cause naturali, con tutta probabilità un malore fatale che lo ha colto all'interno della sua proprietà.