Precipita durante un lancio in quota, Simone muore a 33 anni in Alto Adige

Simone Rizzi, 33 anni, originario di Seveso, in Brianza, è la vittima del tragico incidente avvenuto nella mattinata di Ferragosto in Alto Adige, in Val Badia. Il 33enne, base jumper, ha perso la vita precipitando durante un lancio dal Piz da Lec, sulle montagne che sovrastano Corvara.

L'incidente mortale - su cui sono in corso accertamenti - è avvenuto intorno alle 11. Secondo quanto al momento ricostruito il giovane avrebbe perso la vita dopo essere precipitato al suolo: durante il lancio indossava una tuta alare e qualcosa sarebbe andato storto in volo. Il primo ad allertare i soccorsi è stato un amico che era in compagnia del 33enne.

Il corpo del base jumper è stato identificato dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che ha potuto soltanto costatare la morte del giovane brianzolo. Sul posto anche i carabinieri di Coravara. Il lancio è avvenuto a circa 2900 metri di altitudine e non era il primo che il 33enne affrontava.