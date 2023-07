Vincenzo, il brianzolo morto perché aveva ingerito per sbaglio l'idraulico liquido

Si sono svolti nella mattinata di martedì, 18 luglio, a Brugherio i funerali di Vincenzo Corrò, 53 anni che ha perso la vita per avere ingerito erroneamente l’idraulico liquido. Il drammatico incidente domestico è accaduto nei giorni scorsi quando l’uomo, come riferiscono i colleghi de Il Giorno - ha messo in bocca il potente acido invece del colluttorio scambiando i due flaconi che erano presenti sul pianale del lavabo.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L’uomo è stato sedato e intubato e i medici hanno cercato di fare di tutto per salvarlo ma, purtroppo, il loro intervento è risultato vano e dopo alcune ore Vincenzo è morto per le gravissime ustioni riporte al cavo orale, all'esofago e alla gola.