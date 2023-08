L'ultimo saluto al maestro organista Gino Arosio

Monza saluta il maestro Gino Arosio, era uno dei volti più noti e amati del mondo musicale monzese. Il noto maestro organista si spento all’età di 96 anni nella sua casa di Cederna nella notte fra sabato 5 e domenica 6 agosto. Come hanno riferito i familiari agli amici più stretti “il maestro si è spento serenamente”.

Era molto conosciuto in città per la sua passione per la musica che lo ha accompagnato fino alla fine, oltre che per essere il fratello di monsignor Peppino Arosio, uno dei sacerdoti più famosi della Brianza. Una passione per la musica e per l’organo che ha visto il maestro Arosio organizzare a Monza centinaia di concerti, oltre che di eventi musicali.

Aveva fondato anche l’associazione culturale MGA Events con la quale ha regalato a migliaia di appassionati di tutte le età spettacoli e momenti di approfondimento culturale. Una vita dedicata alla musica classica e lirica e alla sua divulgazione tra le nuove generazioni. La città tappezzata di locandine dei suoi spettacoli che spesso venivano organizzati al liceo Dehon: spettacoli durante i quali, oltre al momento squisitamente musicale, il maestro Arosio spiegava la storia delle grandi opere catalizzando il suo pubblico. I funerali verranno celebrati martedì 8 agosto alle 14.30 nella chiesa di Cederna.