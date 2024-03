Controlli in una discoteca alla periferia di Monza e maxi multa da 10mila euro. La polizia di Stato, insieme al personale della polizia locale e Ats Brianza, nel fine settimana ha effettuato una serie di accertamenti in alcuni esercizi commerciali tra cui bar e anche una discoteca.

Il locale, adibito a discoteca e gestito da un cittadino di origine peruviana 49enne, è stato sanzionato e chiuso fino al ripristino dei requisiti. Dopo aver passato in rassegna tutti gli spazi della discoteca, il personale dell’ATS Brianza, secondo quanto specificato dalla questura di Monza e Brianza, ha disposto con effetto immediato la “chiusura totale” dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’attività principale di discoteca, "per mancanza dei requisiti di igiene e delle procedure imposte dalla legge per la manipolazione in sicurezza degli alimenti". Al momento del controllo nella discoteca erano presenti diversi clienti: dopo il consueto controllo documenti, sono stati invitati a lasciare il locale.

Per il titolare della discoteca è scattata una multa di 10mila euro per cattivo stato di conservazione degli alimenti, mancanza di igiene, mancata applicazione della procedura per la manipolazione in sicurezza degli alimenti, compresa la contaminazione di allergeni, nonché delle informazioni destinate ai consumatori. La discoteca dovrà restare chiusa fino al ripristino dei requisiti mancanti.