Guida una moto senza patente, assicurazione e nemmeno revisione

Guidava un motorino ma era senza assicurazione, senza revisione e con la patente scaduta da quindici anni. A pizzicare la donna in sella a un ciclomotore lunedì pomeriggio sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio che nell'ambito di un controllo stradale hanno fermato la donna, 59 anni, residente in città.

Il motoveicolo a lei intestato è risultato privo di assicurazione e revisione e la donna circolava con patente scaduta dal 2006. La signora è stata multata con un verbale da circa 1.500 euro ed è scattato il sequestro del veicolo, il ritiro della patente e la sospensione della circolazione.

Patente falsa scoperta dopo incidente

Sempre a Brugherio inoltre nella mattinata gli agenti di pattuglia si sono fermati all'altezza di via Turati, mentre erano di passaggio per un servizio di controllo all'altezza di via Virgilio dopo aver notato i due veicoli - una Peugeot 307 e una Toyota Yaris) - fermi in seguito al sinistro. I due conducenti erano intenti a compilare la constatazione amichevole.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente della Peugeot fosse in possesso di patente di guida falsa, come confermato dalla verifica ai terminali poiché risultante revocata. M. S. del 1961 residente a Monza è stato denunciato per uso di patente falsa che veniva sequestrata. Per l'uomo è scattata anche una multa da oltre 5mila euro e il fermo del veicolo per 3 mesi.