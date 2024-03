Crolla un muro, macerie sulle auto parcheggiate

Pezzi di muro e macerie sulle auto parcheggiate. A Vedano al Lambro, nella tarda mattinata di giovedì 21 marzo, si è verificato un cedimento con il crollo di una porzione di un muro perimetrale in via Enzo Ferrari e i pezzi sono finiti sulle auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Lissone.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, danneggiate invece le auto parcheggiate a ridosso del muro.