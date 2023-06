"Che fine ha fatto la Fiera di San Giovanni?": nessuna bancarella alla festa di Monza

"Dove sono finite le bancarelle di San Giovanni?". Questa la domanda che durante la giornata di oggi, sabato 24 giugno, si è susseguita sui social. In molti lettori hanno inviato la stessa domanda alla nostra redazione.

Perché, a dispetto della programmazione (come anche riportato sul sito del comune di Monza), le bancarelle in via Procaccini non c'erano. Già da anni, ormai, la Fiera di San Giovanni ha visto una drastica diminuzione degli ambulanti che, negli anni migliori, invece accorrevano a Monza in occasione della festa del santo patrono. Ma questa mattina di bancarelle neppure l'ombra. Le prime segnalazioni già intorno alle 9, di monzesi che di buon mattino erano andati in via Procaccini per curiosare e fare shopping. Ma neppure in mattinata gli ambulanti sono arrivati.

La redazione di MonzaToday ha chiesto informazioni direttamente al comune di Monza. Da Palazzo hanno riferito che "erano stati 6 gli ambulanti che avevano presentato la richiesta per la giornata di San Giovanni, ma poi hanno rinunciato non presentandosi. La questione verrà approfondita nei prossimi giorni".