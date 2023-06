Monza oggi celebra San Giovanni: tutti gli appuntamenti in città

Monza festeggia il suo santo patrono. Tutto pronto per la festa di San Giovanni, il santo patrono del capoluogo brianzolo che si celebra oggi 24 giugno. Come tradizione alle 12 in piazza Roma ci sarà la consegna delle benemerenze. Naturalmente oggi e domani (il 25 giugno si svolgerà concomitanza con il corteo storico) ci saranno modifiche alla viabilità e strade chiuse.

I Giovannini d'oro

“Le benemerenze civiche sono un momento di riconoscenza che la nostra città vuole tributare a quanti contribuiscono a renderla migliore - spiega il Sindaco Paolo Pilotto -. Si tratta di persone che nel quotidiano e spesso senza clamore donano tempo e talento agli altri e alla crescita della comunità. A loro va il grazie di Monza”. Oggi alle 12, dopo la Messa solenne in Duomo il sindaco, alla presenza delle autorità cittadine, consegnerà le benemerenze ad Antonella Inga (sportiva paralimpica che ha fondato nel 2016 L'asd FreeMoving, associazione per persone con disabilità visiva, diventandone presidente), Pietro Sciancalepore (impegnato nel mondo della scuola fin dal 1973, si è distinto per la dedizione e l’abnegazione civica che hanno segnato la sua attività; partito con un incarico temporaneo in qualità di bidello presso la scuola Tommaseo, ha poi accompagnato in questo ruolo nel corso di decenni i ragazzi delle scuole Rodari e Raiberti); Enrico Rossi (storico volontario di Avis e Aido salito alla ribalta delle cronache nazionali per la sua passione e bravura nel riprodurre i monumenti in perfetta scala utilizzando semplici stuzzicandenti). Giovannino alla memoria per Ernesto Galimberti (artista e docente alla Paolo Borsa, oltre che autore dell'opera dedicata a Lea Garofalo esposta al cimitero di San Fruttuoso). Il premio Corona Ferrea verrà assegnato agli alabardieri. Infine il sindaco consegnerà un riconoscimento anche a Giuseppe Zica che l'anno scorso aveva salvato una donna che aveva avuto un malore in mezzo alla strada.

Bancarelle ma niente fuochi

Per tutta la giornata, come tradizione, nell'ex Macello si svolgerà la Fiera di San Giovanni con le immancabili bancarelle. La sera non ci sarà il tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio in Villa Reale. Lo spettacolo - non organizzato per motivi economici e di sensibilità ambientale - verrà sostituito alle 21 con il Fire Show Respyro in piazza Roma. Uno spettacolo di fuoco e fiamme danzanti a ritmo di musica, seguito da uno spettacolo di arte di strada che unirà gag comiche a tecniche di giocoleria e fuoco.