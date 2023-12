Dopo i raid sui muri dei cimiteri della Brianza i no vax colpiscono la sede del giornale locale

I no vax colpiscono la sede del Giornale di Monza. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre alcuni appartenenti ai gruppi no vax hanno preso di mira la sede del Giornale di Monza, in via Azzone Visconti. La mattina i giornalisti di turno arrivati in redazione hanno trovato la brutta sorpresa. Le vetrate di ingresso della redazione cittadina e il muro erano stati imbrattati con la solita vernice rossa e le scritte riconducibili ai gruppi “no vax” che ormai da tempo stanno prendendo di mira la Brianza. Sui muri e sui vetri scritte con il simbolo della doppia W. Il direttore del Giornale di Monza, Sergio Nicastro, si è immediatamente recato dai carabinieri di Monza per sporgere denuncia.

Immediata la solidarietà della politica. “Il Partito Democratico di Monza esprime la propria solidarietà ai giornalisti, all’editore de Il Giornale di Monza per l’atto vandalistico firmato No Vax – dichiara Valerio Imperatori, segretario cittadino del Pd -. Non è solo un atto vandalico ma anche un violento attacco alla libertà di stampa, un gesto che conferma l’intolleranza di coloro che ignorano i principi della democrazia e delle libertà di pensiero. Quando arroganza e ignoranza si incontrano generano mostri”. Anche la redazione di MonzaToday esprime solidarietà ai colleghi del Giornale di Monza.

Non è la prima volta che episodio di questo tipo accadono in Brianza. Nelle ultime settimane già diversi raid: sui muri dei cimiteri di Misinto, Besana Brianza e Busnago. A febbraio i no vax avevano preso di mira anche la sede della Cgil.