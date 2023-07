Nubifragio, gli ultimi aggiornamenti: quando riaprirà il Parco, gli interventi fatti e quelli che verranno eseguiti

È da due giorni (e notti) che gli addetti lavorano senza sosta per riportare alla regolarità la città di Monza, dopo il drammatico nubifragio che si è abbattuto venerdì sera mettendo Monza e i monzesi in ginocchio. L’ultimo aggiornamento diffuso dal comune alle 20 di domenica 23 luglio spiega i lavori fatti e quelli che verranno eseguiti.

La situazione nell'area di via Marsala

Proseguirà per tutta la prossima settimana e fino al 31 luglio il divieto al traffico dell'area compresa tra via Goldoni, Calatafimi e Marsala. Grazie alle ricognizioni effettuate con l'ausilio di droni è emerso, infatti, che permangono tuttora nelle aree private e sui balconi degli edifici alcuni residui del tetto scoperchiatosi venerdì sera che conteneva fibre di eternit. Le operazioni di pulizia e rimozione, sotto la supervisione di Ats Brianza, saranno eseguite da un'azienda specializzata che - adottando i dispositivi necessari - provvederà alla piena bonifica della zona entro la settimana. Istruzioni precise saranno fornite ai residenti nelle prossime ore per adottare i comportamenti più idonei durante l'operazione.

Il Parco e i Giardini Reali

A seguito delle verifiche svolte dagli agronomi si sta lavorando per riuscire a riaprire il Parco a partire da domani lunedì 24 luglio alle ore 12. Resteranno chiusi, invece, i Giardini Reali dove gli interventi di rimozione di rami e piante proseguiranno presumibilmente fino a mercoledì 26 luglio.

I giardini pubblici e i cimiteri:

Mentre l'Ufficio Giardini ha già commissionato lavori di somma urgenza per la rimozione degli alberi abbattuti, a partire dalla giornata di domani - appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno - le aree verdi saranno progressivamente riaperte cosi come i due cimiteri.