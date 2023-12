Sette persone investite mentre camminavano in strada e un cagnolino ucciso

In meno di un mese sette pedoni investiti e un cagnolino travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al suo padrone durante una passeggiata vicino a casa. E’ il bilancio dell’attività di rilevazione di sinistri stradali effettuata dal comando di polizia locale Brianza Est che nelle ultime settimane è stato impegnato in diversi sinistri stradali nei comuni di competenza tra Ornago, Bellusco, Cavenago e Mezzago.

Il 25 novembre scorso si è registrato un investimento a Ornago, lo scorso 5 dicembre sono stati due gli incidenti rilevati: uno a Bellusco con due ragazzine investite da un’auto mentre attraversavano sulle strisce e trasportate in gravi condizioni in ospedale e l’altro a Mezzago, in cui ha perso la vita anche un cagnolino che attraversava la strada al guinzaglio con il suo padrone. Tra il 14 e il 18 dicembre sono avvenuti altri tre sinistri tra Ornago e Cavenago.

E sempre a Cavenago Brianza all’alba del 19 dicembre un uomo è stato falciato da un’auto mentre era a bordo di un monopattino. Per i rilievi, in questa occasione, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Vimercate.

Alla luce del numero di interventi, dal comando di polizia locale Brianza Est guidato dal comandante Alessandro Benedetti, rilevano che spesso molti sinistri sono “il risultato di distrazione, superficialità, purtroppo qualche volta anche mancanza di buon senso da parte dei pedoni”, rinnovando l’invito alla prudenza e al rispetto delle prescrizioni del codice della strada e dei limiti di velocità.