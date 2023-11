Una nuova fermata dei treni a Monza: nel 2027 arriva la "stazione" Monza Est

Fermata Monza Est: 2027. C'è una data per l'ipotetica entrata in esercizio della nuova fermata dei treni Monza Est e la conferma dello stanziamento dei fondi necessari al completamento del progetto. Sono 5 i milioni in arrivo per la realizzazione della fermata ferroviaria di Monza Est.

"Grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene sbloccata un'altra importante opera per la Lombardia. Si tratta della fermata ferroviaria Monza Est. Da tempo come Regione Lombardia chiedevamo di reperire le risorse mancanti per la sua realizzazione: ora con l'intervento del ministro Matteo Salvini, Rfi ha recuperato 5 milioni di euro ed è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico economica" ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in merito all'annuncio del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

"Il progetto - ha proseguito Terzi - ha un valore di 6,5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco: un'opera fondamentale perché, con il passaggio del treno 'Besanino', i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza". L'attivazione della fermata, per cui Regione Lombardia aveva stanziato 4 milioni di euro, è prevista nella seconda metà del 2027.

5 milioni per la nuova fermata dei treni a Monza

Qualche giorno fa ad annunciare lo stanziamento delle risorse fondamentali per la costruzione dell’opera era stato Michele Rabino, responsabile di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per l'area nordovest di Milano, durante il festival della sostenibilità in Villa Reale. Secondo le intenzioni di Rfi lo scalo dovrebbe diventare operativo entro il 2027. Al momento laddove dovrebbe sorgere la fermata dei treni è stato inaugurato solo il sottopasso ciclopedonale, attivo da quasi un anno. Venticinque metri di lunghezza di galleria sotto la ferrovia per collegare le due parti di Monza divise dai binari tra via de Marchi e via Einstein.

Il progetto

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, come spiega il ministero, è stato attivato. I lavori erano iniziati nel 2020 per dare vita a un collegamento ciclabile e pedonale tra le vie DeMarchi/Confalonieri e le vie Molino San Michele/Einstein, per connettere due parti molto popolose della città tra via Libertà e via Lecco e garantire un passaggio agevole che evita a pedoni e biciclette di fare un lungo giro intorno al perimetro dei quartieri. Un progetto molto atteso anche quello della fermata ferroviaria che con il passaggio del Besanino permetterà un arrivo rapido a Milano, senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza. Le basi del progetto erano state redatte dalla giunta Scanagatti che nel 2014 aveva firmato il primo accordo con le parti in causa (Regione ed Rfi), aveva realizzato il progetto e stanziato i fondi comunali che poi ha lasciato in eredità alla giunta Allevi. La nuova fermata dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2027.