Omicidio a Desio, uomo ucciso a coltellate per una lite per l'affitto non pagato

Un omicidio in Brianza. A Desio domenica mattina un uomo di 49 anni, cittadino romeno, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite. L'aggressione mortale sarebbe scoppiata al culmine di una lite iniziata forse per il mancato pagamento dell'affitto da parte dell'uomo, ospitato da qualche settimana nell'abitazione di via Matteotti di un cittadino cubano di 29 anni. La stessa casa che è stata teatro dell'assassionio brutale. Il 49enne sarebbe stato colpito più volte alla nuca, con un coltello da cucina. L'arma, insieme ad alcuni abiti sporchi di sangue, è stata trovata dai carabinieri in un cestino.

L'omicidio

I fatti risalgono a domenica 4 giugno. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando in via Matteotti i due avrebbero iniziato a litigare fino alla morte di uno di questi. Questa mattina alle ore 9 circa in via Matteotti, a Desio, si è verificato un litigio tra due uomini culminato nella morte di uno di essi. La discussione sarebbe iniziata in casa, per il mancato pagamento dell'affitto - in nero - che il 49enne cubano avrebbe dovuto dare in cambio dell'ospitalità. Poi la furia violenta, culminata con le coltellate. Mentre il corpo ormai senza vittima era ancora a terra, il 29enne sarebbe fuggito via. Lo hanno trovato i carabinieri poco dopo in piazza Conciliazione: aveva con sé due valigie con cui voleva scappare lontano e fare perdere le proprie tracce. Per identificarlo e trovarlo prima che potesse allontanarsi è stata fondamentale la testimonianza della compagna della vittima, non presente al momento dei fatti nell'abitazione, e di alcuni residenti.

In un cestino della spazzatura i militari dell'Arma hanno recuperato anche l'arma (un coltello da cucina) e alcuni indumenti sporchi di sangue. Sul posto insieme ai colleghi della compagnia di Desio, sono intervenuti i carabinieri della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Monza che effettuato il sopralluogo sulla scena del crimine repertando diversi elementi utili alle indagini. I militari hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di indiziato di delitto del 29enne cubano: durante l'interrogatorio davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Monza il presunto assassino si è avvalso della facoltà di non rispondere . Tutti e due - vittima e aggressore - risultano avere dei precedenti penali per reati predatori.