Troppi contagi all'asilo: quattro sezioni su cinque chiuse e a scuola solo 12 bambini

Bambini a casa, in quarantena dopo la chiusura delle sezioni a causa di alcuni contagi accertati da covid-19, e aule vuote. Con soltanto una dozzina di bimbi all'asilo, in classe, mercoledì mattina nell'unica sezione della scuola rimasta aperta. Succede a Ornago, in Brianza, dove quattro sezioni su cinque della scuola materna paritaria "Ambrogio Rosa" sono state chiuse con sospensione dell'attività didattica e i bimbi a casa.

Una situazione costantemente monitorata anche da Ats che la settimana scorsa aveva portato alla chiusura di tre sezioni dopo la comunicazione di alcuni contagi accertati. Il numero dei positivi registrati lunedì era di 13 unità tra bambini e personale. E proprio il 25 gennaio la scuola era rimasta chiusa in via precauzionale in attesa di ricevere dall'Agenzia di Tutela della Salute le indicazioni opportune al fine di garantire una ripresa dell'attività didattica in sicurezza e di scongiurare una eventuale chiusura completa dell'istituto.

Martedì mattina poi i bambini delle due sezioni ancora aperte erano stati invitati a presentarsi al punto tamponi di Caponago per effettuare un test rapido necessario per la riammissione in classe. Non tutti però si sono presentati al drive through e alcune famiglie hanno preferito tenere i bimbi a casa. In seguito all'esito dei test però sono emersi alcuni casi di positività anche per un'altra sezione, fino a quel momento non ancora sottoposta a quarantena. Ed è scattata la chiusura anche per questa classe con un numero di positivi (ufficiali) che nell'intera scuola tra bimbi e personale conta almeno 16 persone. In realtà i contagi sembrano essere molti di più perchè dopo la chiusura delle prime classi sarebbero stati diversi i bimbi che avrebbero sviluppato sintomi simil influenzali e alcuni di questi - dopo essersi sottoposti a tampone - sono risultati positivi.

Una sola sezione aperta "covid-free" e 12 bimbi a scuola

Secondo quanto accertato con un confronto con l'istituto su oltre novanta iscritti della scuola che si compone di una sezione Primavera e quattro sezioni di Materna mercoledì mattina all'asilo c'erano solo dodici bimbi. Molti dei piccoli dell'unica sezione "covid-free" della scuola - che conta una ventina di iscritti - sono però rimasti a casa perchè le famiglie hanno preferito non farli rientrare o non sottoporli a tampone. La scuola resta dunque aperta e al termine del periodo di sospensione cautelativa dell'attività didattica le sezioni interessate potranno rientrare e riprendere l'attività didattica.