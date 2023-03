Quello "strano" parcheggio disabili che non rispetta l'ordinanza

"Era da novembre che sull'albo pretorio del comune di Besana Brianza era stata pubblicata l'ordinanza per la realizzazione dei parcheggi in via Viarana, davanti ai mosaici. Settimana scorsa sono state realizzate le strisce, ma non corrispondono a quanto previsto dal documento ufficiale. Il parcheggio per le persone con disabilità non è parallelo, ma perpendicolare alla strada".

Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da un residente di Besana Brianza. Dopo mesi di lamentele per la mancanza dei parcheggi, dopo la denuncia delle transenne che venivano spostate per far parcheggiare le auto dove non si poteva, dopo l'episodio (che per fortuna non ha avuto drammatiche ripercussioni) delle transenne che la sera sono state spostate nel centro della strada, finalmente in via Viarana sono arrivati gli addetti che hanno disegnato le strisce bianche dei parcheggi.

Ma ci sarebbe un errore. L'ordinanza, datata 30 novembre 2022, prevedeva: "l’installazione di segnale di zona disco nei giorni feriali in via Viarana in fronte allo stabile contrassegnato con il numero civico 32, in corrispondenza dei Mosaici, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con possibilità di sosta consentita per un periodo di 30 minuti indicata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale. L’installazione di un parcheggio per persone diversamente abili in Viarana in fronte allo stabile contrassegnato con il n.c. 32, in corrispondenza dei Mosaici, identificato come primo stallo posto parallelamente al senso di marcia secondo la direzione da via Roma a via S. Caterina con apposita segnaletica verticale ed orizzontale".

Ma lo stallo riservato alle persone con disabilità è stato disegnato non in senso parallelo. Il besanese si è rivolto anche ad alcuni tecnici per avere un parere in merito a quello stallo. "Tutti mi hanno risposto allo stesso modo. Quel parcheggio non è parallelo, ma perpendicolare rispetto alla strada. Chi controlla i lavori mentre vengono realizzati e soprattutto chi dovrà pagare per il rifacimento del parcheggio? Anche perché, realizzato in quel modo, crea disagi alle persone con disabilità che devono scendere dall’auto. Crea disagi poiché è in salita ed è situato sul passaggio pedonale", conclude.

La redazione di MonzaToday ha chiesto in comune chiarimenti in merito alla vicenda. Siamo in attesa di aggiornamenti.