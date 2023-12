Dieci patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, un conducente positivo a drug-test con annesso sequestro della droga trovata in suo possesso, 127 multe per violazioni al codice della strada e 7 fermi amministrativi: sono i numeri dei controlli serali straordinari svolti dalla polizia locale di Giussano nell’ambito di “Dicembre in sicurezza”. L’iniziativa, promossa dalla Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia a cui ha aderito il comune di Giussano, ha avuto come obiettivo quello di incrementare i servizi di sicurezza urbana e stradale in un momento dell’anno particolarmente sensibile. Gli agenti impegnati nel periodo pre-natalizio hanno svolto un meticoloso lavoro sulle principali direttrici del territorio, con 532 veicoli controllati e 127 verbali per violazioni al codice della strada, a cui si aggiungono 7 fermi/sequestri amministrativi.

Sono stati 400 i conducenti sottoposti a controllo alcolemico, di cui 10 risultati positivi ad alcol-test. Un conducente è stato sottoposto a controllo di uso di sostanze psicotrope, risultando positivo. Gli agenti hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente e alla segnalazione alla Prefettura di quanto riscontrato. Complessivamente, le patenti ritirate sono state 11. Un’attenzione particolare è stata riservata ai luoghi di ritrovo, in particolare alle Piazze del territorio: sono stati 3 gli interventi di sicurezza urbana anche allo scopo di evitare assembramenti e rumori molesti a disturbo della quiete pubblica.

“Aderendo alla misura regionale, l’amministrazione comunale ha messo in campo un’azione deterrente per prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza e per gli automobilisti – affermano il Sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Sicurezza Paola Ceppi – In particolare, si confermano fondamentali i controlli per contrastare la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica. Il nostro ringraziamento va al lavoro serale degli agenti che hanno garantito al territorio una presenza costante nel periodo pre-natalizio”.