Violenze sessuali su una bambina di 10 anni, arrestato in Brianza 70enne

Per tre anni, dal 2016 al 2019, avrebbe abusato di una bambina. Un uomo di 70 anni, cittadino sudamericano, condannato in via definitiva alla pena di 4 anni di reclusione per violenza sessuale su minori, è stato arrestato nella giornata di giovedì dal personale della Squadra Mobile della questura di Monza.

Secondo quanto ricostruito, le violenze, avvenute in Brianza, si sono protratte per circa tre anni, dal 2016 al 2019 e hanno visto protagonista come vittima una minore della sfera familiare dell’arrestato. La bambina avrebbe subito i primi episodi di violenza all’età di dieci anni e gli abusi sono poi proseguiti fino alla preadolescenza, per tre anni.

Le ricerche del condannato, svolte dalla Squadra Mobile, si sono concretizzate in un comune della provincia brianzola, dove l’uomo è stato rintracciato e condotto in istituto di detenzione dove dovrà scontare la pena di tre anni di reclusione.