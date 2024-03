Cammina a piedi in Valassina, soccorso 28enne in stato confusionale

Camminava, in stato confusionale, sul ciglio della strada, sulla Valassina tra le macchine che sfrecciavano sulla superstrada. Soccorsi all'alba di lunedì 18 marzo a Monza, lungo la SS36 all'altezza dello svincolo di viale Elvezia a Monza.

Il ragazzo, 28 anni, è apparso disorientato e confuso, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti. E' partita una richiesta di soccorso che ha fatto intervenire sulla Valassina, lungo le corsie in direzione Lecco, anche la polizia stradale e i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza che ha trasferito il 28enne in codice giallo, in ospedale, per accertamenti. Nessun disagio alla viabilità segnalato.