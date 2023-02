Said salva il gatto che da 7 giorni non scendeva dal tetto (e non mangiava)

"Quando il micio è finito nella gabbia con la fototrappola non si è neppure spaventato. Ha iniziato a mangiare voracemente la vaschetta di pappa che avevo messo all'interno. Era troppo affamato per avere paura della sbarra che si era chiusa dietro di lui". A parlare è Said Beid, il noto pet detective di Villasanta che nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio, ha effettuato un salvataggio che sembrava impossibile.

Protagonista un micio che era salito sul tetto di un capannone a Pessano con Bornago, nel Milanese. A notarlo Silvia, una donna che lavora proprio nelle vicinanze. "Una settimana fa ho sentito il miagolio di quel micio che era salito sul tetto - racconta a MonzaToday -. Ma non ci avevo fatto caso. Pensavo che, così come era salito, con altrettanta facilità sarebbe sceso". Ma non è stato così. Nei giorni seguenti il miagolio del micio era sempre più debole. Silvia nel frattempo aveva provato a chiedere aiuto, ma senza successo. "I vigili del fuoco mi hanno spiegato che se il gatto non è ferito loro non intervengono. Ho provato a chiedere anche alle forze dell'ordine e all'Enpa ma senza successo. Mi è stato spiegato che l'intervento avviene quando l'animale è ferito". Silvia era molto preoccupata. Il gatto si vedeva sempre di bene. “Grazie alla collaborazione del proprietario del capannone, siamo riusciti a scovarlo dietro a uno dei pannelli fotovoltaici. probabilmente si era rifugiato lì, affamato e deperito", ha aggiunto.

Said con Silvia e la prorietaria del gatto

Silvia non sapeva che cosa fare: a quel punto l'unico che avrebbe potuto salvare il micio era Said. E così ha fatto. Silvia ha contattato il pet detective di Villasanta che si è precipitato a Pessano con Bornago, con la scala è salito sul tetto, ha posizionato in sicurezza la fototrappola e dopo alcune ore il micio, attirato dal cibo, è entrato nella gabbia. "A quel punto mi sono precipitato - prosegue Said -. Ho preso il gatto, lo abbiamo messo in sicurezza e gli abbiamo dato ancora un po' di pappa. È un gatto meraviglioso, docile, che non presenta ferite. Segno distintivo ha solo una grande fame".

Said e Silvia si sono già organizzati e hanno portato il gatto dal veterinario per indivuduare l'eventuale proprietario. E ironia della sorta la proprietaria abitava proprio a Pessano con Bornago e cercava da una settimana il Timon. "Era disperata - spiega Said a MonzaToday -. Era abituato ad uscire, ma da sette giorni non faceva più ritorno a casa e le ricerche erano state inutili. Per fortuna anche questa storia è andata a lieto fine".