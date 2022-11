Addio ai banchetti delle associazioni di volontariato in centro?

Già gli alpini avevano sollevato il polverone. Adesso la querelle sui banchetti delle associazioni in centro arriva anche in consiglio comunale. A portarla all'attenzione della giunta il consigliere della Lega Simone Villa che ha presentato un'interrogazione in merito.

Parrebbe, infatti, che ad avere problemi con l'organizzazione dei gazebi in piazza non fosse solo il Gruppo alpini Monza Centro ma, come ha spiegato il consigliere del Carroccio anche altre associazioni di volontariato tra cui il Comitato Maria Letizia Verga.

"Pare che la motivazione più frequentemente addotta sia stata l’incompatibilità con altri eventi organizzati in centro dall’amministrazione comunale - ha spiegato Villa nella sua interrogazione -. Poiché tali iniziative, con organizzatori noti e affidabili, si sono sempre svolte in centro città, ma anche in posizioni più decentrate e periferiche, convivendo armonicamente con ogni altra iniziativa pubblica o privata e riscontrando l’apprezzamento della cittadinanza, si domanda se si sia trattato di occasionali seppur spiacevoli fraintendimenti oppure se ci siano nuovi intendimenti da parte della giunta comunale in merito al rilascio di permessi per iniziative di volontariato sociale e promozione di attività benefiche, soprattutto nel centro cittadino Monza",

Nei giorni scorsi MonzaToday aveva raccolto la denuncia del Gruppo alpini Monza Centro. Il presidente Andrea Melzi, come già successo l'anno prima, aveva chiesto per il 19 novembre uno spazio in centro a Monza per la tradizionale castagnata e distribuzione di vin brulè per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Un evento che nel weekend precedente ha visto come protagonista, sempre in centro città, la Sezione alpini Monza. A pochi giorni dall'allestimento dell'evento Melzi ha dovuto 'riorganizzare' la manifestazione. "Non ci è stato concesso di fare la tradizionale castagnata con vin brulè adducendo a varie scuse e dopo avere comunque presentato regolare domanda, che ci è stata accolta proprio per marroni e vin brulé. Per raccogliere fondi saremo comunque in piazza con i panettoni degli alpini e con le mele".

L'assessore al Commercio Carlo Abbà aveva però spiegato la motivazione del cambiamento, ribadendo l'apertura e la sensibilità della giunta ai banchetti benefici in piazza. "I permessi vengono rilasciati dagli uffici comunali nel rispetto dei regolamenti e del tessuto commerciale attorno all'organizzazione di quel preciso evento".