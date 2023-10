Si schianta contro un traliccio in deltaplano e precipita: gravissimo pilota

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni critiche a causa dei politraumi riportati, l'uomo di 59 anni che nella serata di domenica a Busnago è precipitato mentre era a bordo di un deltaplano. Il pilota, residente proprio nel comune brianzolo, intorno alle 18 di domenica 8 ottobre è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo del mezzo progettato per il volo libero. Secondo quanto al momento risoctruito, forse a causa della bassa quota della triettoria di volo, il deltaplano si è schiantato contro un traliccio della luce, a una altezza di oltre una decina di metri dal suolo, ed è precipitato.

Il punto dell'impatto a terra è stato in località Cascina Cortana, all'altezza di via Carducci, al confine con il comune di Trezzo sull'Adda. Sul posto, in seguito a una chiamata di emergenza, sono giunti i soccorsi del 118 con il personale sanitario inviato dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con l'elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

L'uomo è stato soccorso e trasferito in condizioni gravissime nell'ospedale di Monza. Gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono stati effettuati dai militari dell'Arma di Vimercate.