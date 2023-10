A Monza in 100 in piazza a gridare "Palestina libera"

La piazza pian piano si è riempita e alla fine erano circa 100 (secondo i dati forniti dalla questura di Monza) i partecipanti al presidio organizzato dal centro sociale per la liberazione della Palestina.

La Foa Boccaccio dall’inizio della guerra in Medio Oriente si è subito schierata al fianco del popolo palestinese. Prima esponendo un striscione nel sottopasso di via Rota Grassi. Uno striscione con la scritta “Intifada fino alla vittoria! Con il popolo palestinese contro l’oppressione d’Israele”. Poi nel tardo pomeriggio di venerdì 20 ottobre i militanti hanno organizzato un presidio in largo Mazzini. Pian piano si è creata una folla di circa 100 partecipanti che hanno ascoltato gli interventi di alcuni esponenti del centro sociale. Il presidio è durato oltre un’ora, con la presenza delle forze di polizia. Non si sono registrate tensioni e al termine del presidio è stata annunciata partecipazione del centro sociale di Monza alla grande manifestazione pro Palestina in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 21 ottobre, a Milano.