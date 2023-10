Proteste in piazza: striscioni e flash mob in centro e davanti all'ospedale

Puntuali alle 7.45 di martedì 3 ottobre hanno srotolato lo striscione nel centro di Monza. Davanti agli studenti che stavano entrando al liceo classico Zucchi e a chi a quell’ora passava velocemente per piazza Trento e Trieste per recarsi al lavoro. Sullo striscione la scritta “Flat tax ed evasione smantellano sanità e istruzione”, striscione poi esposto anche davanti al liceo. Questo il primo appuntamento del doppio flash mob organizzato in preparazione al grande sciopero generale del 7 ottobre a Roma. L’iniziativa è stata promossa da Cgil Monza e Brianza con la partecipazione di Acli, Anpi, Arci, Auser, Brianza Oltre l'Arcobaleno, CittadinanzAttiva, Diritti Insieme, Emergency, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Alisei, Sunia, Uisp, Wwf.

Poi la manifestazione si è spostata davanti all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata chiesto a gran voce la difesa della sanità pubblica, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria che ha visto un fuggi fuggi di medici e infermieri presso strutture private e all'estero.

La protesta in centro

Durante la manifestazione la Cgil ha distribuito i volantini in cui viene spiegato il motivo della mobilitazione e dello sciopero generale: aumento degli stipendi e delle pensioni rinnovando i contratti nazionali e detassando gli aumenti; introduzione del salario minimo; contrastare l’evasione fiscale; no alla flat tax e alla riduzione di aliquote e scaglioni; favorire i contratti a tempo indeterminato; garantire il diritto allo studio attraverso investimenti mirati per servizi e alloggi; approvare una riforma delle pensioni che superi la legge Fornero: difendere e rilanciare il sistema sanitario nazionale; investire sulla transizione ambientale ed energetica. Il flah mob si è poi spostato davanti all'ospedale San Gerardo di Monza per protestare contro la privatizzazione della sanità.