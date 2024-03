Prova il motorino dell'amico, 5mila euro di multa per un 17enne

Un ragazzino in sella al motorino di un amico, senza patente né foglio rosa. Il giro per "provare" il motociclo del fratello di un compagno però gli è costato una multa di 5mila euro. A sorprendere il giovane, 17 anni, alla guida del mezzo sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio.

Il controllo è scattato mercoledì nel tardo pomeriggio, in via Volturno quando il personale ha fermato il ciclomotore con il giovane alla guida.

Il mezzo era intestato a un 22enne brugherese ma il 17enne a bordo, anche lui di Brugherio, non aveva il documento di guida e nemmeno stava frequentando il corso per la patente. Il minorenne ha spiegato che il motorino gli era stato fatto “provare” dal suo amico il cui fratello risutava essere proprietario del ciclomotore.

Per il 17enne sono così arrivati i guai: al giovane è stato contestato l’art 116 per guida senza patente e incauto affidamente e il ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. E il giro gli è costato multe per 5mila euro.