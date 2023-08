Sorvolo sui cieli di Monza: sono le prove generali dell'esibizione delle Frecce per il Gran Premio

Prove generali in vista dell'esibizione di domenica, per il Gran Premio di Formula Uno. Nel primo pomeriggio di giovedì 31 agosto due velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno effettuato alcuni passaggi di prova nei cieli di Monza, sul parco e sull'autodromo per effettuare una ricognizione in vista dello spettacolo delle Frecce Tricolore previsto domenica, poco prima dell'inizio della 94esima edizione del Gp d'Italia.

La presenza sopra i tetti della città e dei comuni limitrofi non è passata inosservata e in tanti si sono fermati incuriositi per osservare il passaggio dei velivoli. Un appuntamento ormai usuale per i cittadini monzesi che vivono con partecipazione anche la settimana di preparazione all'evento.

Il passaggio delle Frecce Tricolori: orari e info

In occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, infatti, 9 velivoli MB-339PAN sorvoleranno la griglia di partenza della gara automobilistica, distendendo nel cielo il Tricolore più lungo del mondo. Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà effettuato proprio dopo le ultime note dell’Inno di Mameli. Il sorvolo sull’Autodromo Nazionale Monza rappresenta oramai un appuntamento tradizionale, che dal 2015 si ripete ogni anno.

Quest'anno l'appuntamento assume un valore più importante perchè avviene nell’anno del Centenario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, avvenuta nel 1923. Cento anni di storia: gli stessi del “Tempio della Velocità” che li ha celebrati proprio lo scorso anno. Storia, velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i Reparti di Volo dell’Aeronautica Militare, l’Autodromo Nazionale Monza e le scuderie della Formula 1. Sin dalla costituzione della Forza Armata nel 1923, infatti, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio del Paese nell’impronta dell’innovazione e della modernità.

Le Frecce Tricolori: storia e tradizione

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, questa la denominazione ufficiale del Reparto, è un Gruppo di Volo dell’Aeronautica Militare che dal 1° Marzo 1961, data della sua costituzione sulla Base Aerea di Rivolto (UD), ha il compito di rappresentare le capacità dell’intera Forza Armata. La missione assegnata alle Frecce Tricolori è infatti quella di rappresentare, agli occhi dell’Italia e del mondo, attraverso le proprie spettacolari acrobazie, i valori fondanti dell’Aeronautica Militare: professionalità, spirito di squadra, costante impegno e ricerca del miglioramento. Le Frecce Tricolori, eredi di una lunga e gloriosa tradizione acrobatica del passato, sono oggi un Reparto costituito da circa 100 militari, che hanno il grato compito di rappresentare con il proprio lavoro gli oltre 40.000 uomini e donne dell’Aeronautica Militare.