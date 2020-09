Rifiuti e degrado dopo movida "selvaggia", pulizia straordinaria in centro Monza

Bottiglie abbandonate ovunque, lattine e cartacce a disegnare u n tappeto di degrado che ha indignato non solo i residenti ma anche i passanti. Per ripulire il centro cittadino l’amministrazione comunale ha deciso di effettuare un’operazione di pulizia straordinaria dell’area. Nelle nottate di giovedì e venerdì il personale incaricato effettuerà una pulizia straordinaria di strade e marciapiedi nel centro storico.

“Non possiamo tollerare una situazione come quella delle scorse settimane che rischia di diventare disastrosa sotto il profilo del decoro urbano e dell’igiene, commentano il sindaco Dario Allevi e l’sssessore all’Ambiente Martina Sassoli. Le strade della movida non possono essere terra di nessuno. Per colpa di persone incivili, alla mattina ci ritroviamo una Monza irriconoscibile: questo non è accettabile”. Le spazzatrici meccaniche dotate di lancia con detergente nella nottata di venerdì sono entrate in azione in via Bergamo e piazza Garibaldi, mentre sabato notte toccherà alle altre vie del centro storico.

“È un servizio sperimentale - precisa Martina Sassoli – che, dopo l’analisi dei risultati, puntiamo a rendere definitivo. Inoltre stiamo definendo le modalità organizzative per il ritiro “porta a porta” dei rifiuti di bar e ristoranti: umido, carta e cartone, plastica e residuo secco. L’obiettivo è garantire ai cittadini una Monza più curata, ai commercianti di poter lavorare in sicurezza e ai residenti di poter vivere in strade pulite”.