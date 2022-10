"Vi prego lavate la strada, non possiamo passare con il naso tappato"

Non si stanca mai di segnalarlo e spera che, prima o poi, la sua richiesta venga accolta. Una richiesta molto semplice ma, viste le lamentele che non si fermano, pare di non facile realizzazione. Poter lavare quotidianamente i marciapiedi di corso Milano. La via monzese di passaggio verso la stazione e il centro cittadino ancora una volta al centro delle lamentele. Sempre per lo stesso motivo: il degrado.

La segnalazione (e l'invito a pulire) ancora arrivano ancora da Giorgio Castoldi monzese che quotidianamente - come molti cittadini e pendolari - percorre quella via. Ogni giorno tappandosi il naso. "Non so più che cosa fare - dichiara a MonzaToday -. Solo quando le lamentele finiscono sui giornali si interviene. Corso Milano è una via particolare, molto trafficata dai pedoni, biglietto da visita per chi arriva in città, ma purtroppo anche luogo di ritrovo di persone che vivono ai margini della società". Persone senza fissa dimora, spesso con problemi di dipendenza, che utilizzano la strada, e il tunnel (non chiuso dall'ingresso) come servizio igienico.

Un uso 'improprio' della via che, fin dalle prime ore del mattino, si sente parecchio. Odori di urina e di feci che arrivano dalla strada e dal tunnel. "Attraversare corso Milano in alcuni momenti della giornata è davvero un calvario – aggiunge -.Bisognerebbe tornare al passato, ai tempi della campagna elettorale, quando la pulizia della strada era pressoché quotidiana. O si chiude il tunnel fin dall'inizio della rampa delle scale, o gli addetti alle pulizie passano ogni giorno. Altrimenti l'arrivo a Monza sarà davvero indimenticabile per le narici di turisti e pendolari. E soprattutto bisognerebbe riportar i bagni pubblici:corso Milano troppo spesso è utilizzato anche da chi non trova servizi igienici pubblici dove espletare i propri bisogni".