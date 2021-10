Raccolta di alimenti e di vestiti per i senzatetto di Spazio 37

Un sabato di solidarietà a favore dei monzesi senza fissa dimora o che vivono in condizioni di fragilità che tra alcune settimane verranno accolti allo Spazio 37.

Domani, sabato 2 ottobre, per tutta la giornata i volontari saranno presenti all’ingresso dell’Iper di viale Stucchi per la raccolta di generi di prima necessità: riso, pasta, legumi, passata di pomodoro, latte e prodotti dolciari per la prima colazione, succhi di frutta, prodotti per l’igiene intima...

Inoltre sarà possibile consegnare anche jeans, scarpe da ginnastica, felpe e coperte (anche usate, ma pulite e in buono stato). Sarà possibile consegnare il tutto recandosi direttamente allo Spazio 37 dalle 14 alle 20.

È così che l’Amministrazione comunale di Monza si prepara a dare il via al Piano Freddo. Come ogni anno dalla metà di ottobre fino alla fine dell’inverno le persone che vivono in mezzo a una strada vengono accolte nella struttura comunale di Spazio 37, in via Borgazzi 37.

Una straordinaria rete di volontari di diverse associazioni di volontariato garantiscono il loro servizio di assistenza.