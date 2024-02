Lo "scherzo" di 4 ragazzini a Monza, entrano a scuola e la devastano: denunciati

Baby vandali in azione in una scuola di Monza. "Era uno scherzo". Così si sono giustificati davanti ai poliziotti i quattro ragazzini di 16 anni sorpresi dagli agenti della questura domenica pomeriggio all'interno della scuola elementare Zara di via Caravaggio. E per i quattro giovanissimi, 16 anni, residenti in città, tutti italiani, è scattata una denuncia.

A far intervenire le volanti della questura di Monza fuori dall'istituto scolastico è stata la segnalazione fatta da una cittadina che aveva visto movimenti sospetti e i ragazzini entrare a scuola abusivamente, scavalcando il muro di cinta. Una volta all'interno i minorenni avrebbero disseminato rotoli di carta igienica per terra, sparso colori e matite per le classi e rotto degli attrezzi per la pulizia, tra cui alcune scope. Tutto per puro "divertimento". Un passatempo che però adesso è costato caro.

Davanti ai poliziotti i ragazzini hanno confermato di aver creato loro il disordine e hanno raccontato di essere entrati all’interno dell’istituto scolastico per scherzo, senza comprendere la gravità del fatto commesso, specificano dalla questura.

La stessa scuola, solo qualche giorno fa era stata bersaglio di altri danneggiamenti e la preside, contattata dalla polizia, ha confermato di voler sporgere denuncia. E solo un anno fa, dopo un altro atto vandalico commesso sempre a danno della stessa scuola, era stato distrutto diverso materiale didattico e solo grazie alla partecipazione dei dipendenti della scuola, di genitori e alunni, i piccoli studenti erano riusciti a tornare in classe il lunedì mattina. In quell'occasione i vandali erano riusciti a scappare prima dell’arrivo della polizia.

Per i quattro baby vandali, riaffidati ai propri genitori, è scattata una denuncia.